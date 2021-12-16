МИД России решительно отверг обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии чеченского полевого командира Хангошвили.

Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

"Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З.Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур", - говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, вчера Высший земельный суд в Берлине, который приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению за совершенное неподалеку от Рейхстага убийство, пришел к выводу , что заказ на физическое устранение гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступил от российских властей.

40-летний Хангошвили был расстрелян 23 августа 2019 года августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета.

Убийца подъехал к нему на велосипеде и выстрелил из пистолета из пистолета Glock 26 с глушителем - сначала в спину, потом в голову. Хангошвили скончался на месте.

Киллер снял парик, бросил велосипед и оружие в реку и попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. Однако полиция его задержала.

Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах, а в 2008 году во время вооруженного конфликта в Южной Осетии он выступал на стороне Грузии.

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