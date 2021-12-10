Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву, который в мае 2021 года устроил бойню в школе и убил семерых детей и двоих взрослых, предъявлено окончательное обвинение. Его будут судить сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ - за убийство, за покушение на убийство двух и более лиц, за изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

"Установлено, что Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им ранее взрывным устройством, 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся гимназии. В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства погибло 9 человек, из них 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние", - говорится в сообщении Следкома.

Также правоохранители выяснили, что причиной кровавого расстрела стало "стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".

По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Свою вину 20-летний Галявиев полностью признал и заявил о раскаивании. В ближайшее время обвиняемый начнет знакомиться с материалами дела.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом.

Галявиев написал в соцсети о том, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться. Парень закончил эту школу 4 года назад, во время учебы у него были плохие отношения как с учениками, так и с учителями.

Во время стрельбы погибло семеро детей и две учительницы, одна из которых заслоняла собой школьника.