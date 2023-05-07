В американском городке Аллен к северу от Далласа, штат Техас, вооруженный человек застрелил восемь человек, открыв беспорядочную стрельбу в торговом центре. Погибли дети, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает ВВС.

Из торгового центра эвакуировали сотни людей. В конце концов, полиции удалось ликвидировать стрелка. Считается, что он действовал в одиночку.

Начальник пожарной службы Аллена Джонатан Бойд сказал, что шесть человек погибли на месте происшествия, а двое умерли позже в больнице. По словам медиков, возраст жертв - от 5 лет до 51 года.

Напомним, в США резко выросло число случаев массовой стрельбы. Так, с начала 2023 года произошло 104 случая массовой стрельбы, что говорит об увеличении случаев на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было 74 случая.

После расстрела в школе Нэшвилла экс-президент США Дональд Трамп хочет раздать учителям оружие и проверить всех трансгендеров США. Напомним, стрельбу в школе города Нэшвилл (США), которая произошла вечером 26 марта, устроила девушка-трансгендер Одри Хейл, которая ранее училась в этой школе. В результате перестрелки с полицией она была убита.

Позже выяснилось, что Одри Хейл втайне от родителей хранила дома целый арсенал, который несмотря на наличие эмоциональных расстройств, приобрела легально.