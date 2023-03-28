Полиция Нэшвилла (США) опубликовала видео с нагрудных камер правоохранителей, нейтрализовавших стрелка в приходской школе.

Операция заняла около трех минут: войдя в школу, офицеры обошли несколько помещений и поднялись по лестнице на звуки выстрелов. Женщину ликвидировали в холле возле окна, из которого она открыла огонь по полицейским на улице.

28-летняя стрелок Одри Хейл стала седьмой женщиной в истории, устроившей массовые расстрел в США. Полиция допускает, что она не планировала ограничиться приходской школой, которую посещала ребенком. В ее записях фигурировали и другие места.

Хейл занималась графическим дизайном и, возможно, страдала аутизмом. В ее соцсетях есть указания на то, что она предпочитала, когда к ней обращаются в мужском роде. Соседи описывают ее как "милого, нормального человека". Несколько дней назад, 24 марта, у Хейл был день рождения.

Как следует из опубликованного полицией видео со школьных камер, она приехала на место преступления на серой "Хонде", с собой у нее были две винтовки и пистолет, которые она украсила наклейками.

Ранее мы писали, что женщина с двумя штурмовыми винтовками и пистолетом 26 марта устроила бойню в христианской школе.

Как оказалось, стрельбу устроила трансгендер Одри Хейл, которая ранее училась в этой школе.