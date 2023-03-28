Открывшая стрельбу в приходской школе в Нэшвилле Одри Хейл втайне от родителей хранила дома целый арсенал, который несмотря на наличие эмоциональных расстройств, приобрела легально.

Об этом сообщили в местной полиции.

Глава городских правоохранителей Джон Дрейк рассказал журналистам, что из-за эмоционального расстройства Хейл наблюдалась у врача. Полицейские выяснили это от родителей 28-летней трансгендерной женщины, с которыми она проживала.

"Семь единиц оружия она купила в пяти разных местных магазинах легально. Три из них она использовала в ходе вчерашней трагедии", - сказал Дрейк.

Родители не знали, что у нее есть оружие, которое она прятала в доме, добавил он.

Ранее мы писали, что женщина с двумя штурмовыми винтовками и пистолетом 26 марта устроила бойню в христианской школе.

Как оказалось, стрельбу устроила трансгендер Одри Хейл, которая ранее училась в этой школе.

Она стала седьмой женщиной в истории, устроившей массовые расстрел в США.