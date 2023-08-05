Мигрантов в Аризоне на границе с Мексикой держат в клетках в условиях более чем сорокаградусной жары.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание сообщает, что организации по защите мигрантов осудили такую практику, но официальные лица США заявили, что были вынуждены использовать клетки из-за большого наплыва мигрантов.

Новые данные таможенной и пограничной служб показывают, что в июле количество незаконных пересечений границы увеличилось более чем на 30 процентов, говорится в публикации.

Мы рассказывали, что в мае центр города Эль-Пасо в штате Техас, расположенного у границы США и Мексики, наводнили тысячи мигрантов. Это было связано с тем, что 11 мая завершалось действие законодательной нормы "Раздел 42", позволявшей депортировать нелегалов.

Власти Эль-Пасо объявили чрезвычайное положение. А администрация Джо Байдена дополнительно разместила 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой, чтобы сдерживать поток мигрантов.

Также мы писали, что американские власти разыскивают нелегалов, которые, перелезая через забор на границе, сбросили с него ребенка.