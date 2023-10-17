В Конгресс США внесена резолюция с призывом к администрации президента Джо Байдена требовать немедленной деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращения огня в "оккупированной Израилем Палестине".

Об этом сообщает Newsweek.

Автором документа выступила конгрессвумен от Демократической партии США Кори Буш при поддержке группы американских законодателей. Резолюция также призывает Белый дом отправить и обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.

Напомним, ранее президент США Джо Байден одобрил наземную операцию Израиля в секторе Газа, но предостерег Тель-Авив от оккупации анклава.

Между тем газета The Wall Street Journal написала, что в армии США отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля. По мнению издания, решение Пентагона сигнализировало о том, что они готовятся поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в сектор Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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