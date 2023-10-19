Сына и тёщу легендарного музыканта Стаса Намина, фронтмена группы "Цветы" и основателя группы "Парк Горького", зарезали в собственном коттедже в Подмосковье. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им является сводный брат убитого 30-летнего Артёма Микояна - 39-летний Роман Микоян.

Об этом сообщают в четверг, 19 октября, российские Telegram-каналы и СМИ.

Тела 85-летней Полины Ткаченко и сына Намина обнаружили на даче в деревне Крюково Истринского района. Женщина была убита ударом ножом в грудь, у сына музыканта - колото-резаные раны по всему телу.

Следов борьбы в доме не было, задержанного подозреваемого сейчас допрашивают. Следователи Следкома по Московской области проводят обыски. По предварительным данным, двойное убийство произошло накануне около 21.00.

Причиной убийства родственников Намина в Подмосковье, по информации одного из Telegram-каналов, могли стать имущественные споры. Предварительно следствие установило, что сначала Роман Микоян ударил по голове Ткаченко, а затем уже на улице напал с ножом на брата Артёма.

Еще один канал пишет, что Роман жестоко убил бабушку и брата, потому что те начали учить его жизни: просили перестать употреблять наркотики и тусоваться. Мужчина, который находился под действием наркотиков, не выдержал критики и схватил нож.

Роман регулярно попадал в неприятности. Так, в 2020 году во время одной из тусовок его избили в центре Москвы и отобрали у него новый iPhone.

Несмотря на пристрастие к запрещенным веществам Роман Микоян работает директором по развитию компании Skyeer, которая занимается разработкой платформы аналитики на основе данных съемки с беспилотников.

К слову, родственники Намина стали не первыми, кого убил Роман. 16 лет назад, в январе 2007 года, он насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Но тогда отделался двумя годами условно.

Подозреваемый Роман Микоян

Намин с Артемом и Романом

Дом убитых

Убитый Артём Микоян - художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук Анастаса Микояна, одного из наиболее влиятельных советских государственных деятелей. Родился в 1993 году, учился в Москве и Нью-Йоркском университете на кинематографиста. Он хорошо рисовал, его выставки проходили в музеях и галереях России, а также за рубежом. Артем Микоян стал самым молодым автором, представленным в каталоге "Абстракция в России. XX век".

Сам Стас Намин женился четыре раза. В середине 70-х годов - на Анне Исаевой, которая родила ему дочь Марию. Второй женой рокера стала певица Людмила Сенчина, третьей - женщина по имени Галина, мать Артема. Также Намин усыновил сына Галины от предыдущих отношений — Романа. Третий брак музыканта распался в 2015 году.

Сейчас музыкант женат в четвертый раз на Нине. В 2016 году у него родился второй сын, которого назвали Анастасом.

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