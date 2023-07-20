В Москве был жестоко убит 11-летний мальчик. В причастности к его убийству сознался его знакомый 2010 года рождения.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

В среду, 18 июля, 11-летний мальчик ушел гулять со своим товарищем. Дети сначала находились на детский площадке, после чего отправились в парк в районе Каширского шоссе, что на на юге Москвы. На следующий день мать подростка обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

Его тело с десятью ножевыми ранениями было найдено в колодце в том же парке 19 июля. Как следует из записей камер видеонаблюдения, старший подросток вышел из парка один. Родственникам он сказал, что не встречался с погибшим.

По факту убийства 11-летнего мальчика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Сегодня знакомый убитого все же сознался в причастности к преступлению.

"В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства", — отмечается в сообщении Следкома.

Как отмечается, во время обысков в квартире 13-летнего мальчика была обнаружена застиранная одежда со следами бурого цвета.

Расследование инцидента продолжается. Как говорят близкие к следствию источники, причиной убийства могла стать бытовая ссора. При этом оба мальчика не состояли на учете в полиции. Погибший учился в гимназии, его воспитывала мама, семья благополучная.

Камера наблюдения сняла, как мальчики заходят в парк

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