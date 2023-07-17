В Приднестровье убит лидер местной коммунистической партии Олег Хоржан. Его зарезали в своем доме в Суклее. В местном МВД сообщили, что тело политика нашли рядом с открытым пустым сейфом.

Хоржан был известен своей критикой в адрес властей Приднестровья и поддержкой России.

Неоднократно сидел в тюрьме. В последний раз вышел на свободу в декабре 2022 года.

Как писала "Страна", в июле прокуратура объявила о подозрении бывшему нардепу от запрещенной Компартии Украины Георгию Буйко. Его обвиняют в публичной поддержке российской агрессии. Он был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к Путину с призывом признать "суверенитет" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее СБУ задержала коллаборанта, который "сливал" позиции украинской артиллерии под Бахмутом.

В Николаеве задержали подозреваемого в работе на РФ, который готовил удары по зданиям СБУ и оборонного завода.

Также СБУ передала в суд дело о госизмене экс-главы крымской СБУ Олега Кулинича, который завербован был еще до вторжения, расставлял своих людей в силовых ведомствах и подстрекал других к госизмене.