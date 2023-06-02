Президент Владимир Зеленский считает, что решение по дальнейшей судьбе Приднестровья должно приниматься с участием Украины, поскольку она является соседом Молдовы.

На пресс-конференции в Молдове Зеленский дал понять, что Украина может вмешаться в вопрос Приднестровья, но только после окончания войны в Украине.

"Нужно говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю. В этот момент и будем говорить", – сказал он.

Относительно российского военного контингента, который находится на территории Приднестровья, он заявил, что "если они хотят жить, они уйдут".

Также Зеленский считает, что действия ВСУ в Приднестровье возможны только по просьбе Кишинева, пока такого запроса не было.

"Украина может реагировать и помогать, только если будет запрос от властей республики. Приднестровье должно объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой", – сказал президент, вспомнив, как проезжал по Приднестровью и удивился, увидев там флаги России, но не Молдовы.

Отметим, что ранее по Telegram-каналам прошло якобы заявление президента Молдовы Майи Санду о том, что Кишинев готов предоставить возможность ВСУ решить вопрос с Приднестровьем, но это фейк - на самом деле президент Молдовы такого не говорила.

Зеленский также допустил, что в вопросе "решения" приднестровского конфликта может участвовать Румыния.

Однако президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест не будет вмешиваться в военный конфликт, если Россия решит напасть на Молдову.

Об этом он сказал на саммите ЕПС, объяснив свою позицию тем, что Румыния является членом НАТО, а Молдова - нейтральная страна, пишет News Maker.

При этом Йоханнис отметил, что Румыния может помочь Молдове повысить ее оборонный потенциал путем обучения и оснащения национальной армии.

"В военном плане я не вижу для нас возможности вмешаться в конфликт. Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться и делаем это, чтобы помочь Молдове", - цитирует слова президента Румынии издание.

Напомним, недавно в непризнанном Приднестровье попросили у России увеличить количество военного контингента.

Ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что если Молдова попросит Украину, украинские войска возьмут Приднестровье за трое суток.