Если Россия вернется к стратегии наступления в Украине, то будет наносить контрудар на юге и пробиваться к Приднестровью.

Такое мнение высказал сегодня, 6 июля, на пресс-конференции президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, если Украина понесет потери при нынешнем контрнаступлении, "Россия нанесет контрудар", нацеленный на то, чтобы захватить украинское побережье Черного моря.

"Они отрубят полностью Украину от Черного моря и от самых хороших и ценных территорий. Вот над этим надо подумать", - заявил он.

"Для Украины будет очень опасен контрудар по югу и до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен", - добавил белорусский президент.

При этом он считает, что "у Украины есть еще немалые стратегические резервы, они их не все еще использовали".

Ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что Минск может вмешаться в войну, если Польша войдёт на Запад Украины. Кроме того, он в очередной раз призвал Украину начать мирные переговоры и заявил, что РФ и европейцы к ним готовы, но не Владимир Зеленский.

Между тем президент Украины заявил, что война не будет закончена до освобождения Крыма.