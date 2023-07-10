Прокуратура объявила о подозрении бывшему нардепу от запрещенной Компартии Украины Георгию Буйко. Его обвиняют в публичной поддержке российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным прокуратуры, после аннексии Крыма подозреваемый участвовал в ряде "антиукраинских пропагандистских мероприятий" в России, в ходе которых поддержал действия Москвы.

Это подтвердила и проведенная судебная лингвистическая экспертиза.

В преддверии полномасштабного вторжения России он был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к Путину с призывом признать "суверенитет" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

СБУ сообщает, что после начала войны подозреваемый ожидал быстрой оккупации Киева, о чем сообщал своим знакомым. Судя по опубликованному фото, подозрение ему вручили лично. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Судя по фото и данным СМИ из источников, речь идет о Георгии Буйко.

Как писала "Страна", СБУ задержала коллаборанта, который "сливал" позиции украинской артиллерии под Бахмутом.

Также мы писали, как в Николаеве задержали подозреваемого в работе на РФ, который готовил удары по зданиям СБУ и оборонного завода.

Ранее СБУ передала в суд дело о госизмене экс-главы крымской СБУ Олега Кулинича.