В российской Казани девочка утонула после того, как на нее с тарзанки упал подросток.

Об этом сообщило главное управление МЧС России по Татарстану в своем Telegram-канале.

По данным экстренных служб, инцидент произошел на озере Средний Кабан днем 9 июля. Водолазы извлекли тело погибшей девочки 2008 года рождения с трехметровой глубины в десяти метрах от берега.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад в Киеве на озере Вербном после прыжка с тарзанки погиб мужчина. Он отдыхал на пляже с компанией, потом решил прыгнуть в озеро с тарзанки, но утонул. Его вытащили на берег и попытались откачать, но спасти мужчину не удалось.

Также в Белоцерковском районе Киевской области утонули две несовершеннолетние девочки, которые катались на тарзанке с одного берега на другой. В результате падения в воду они не смогли выплыть на берег. Вместе с утонувшими подружками находилась еще одна девочка, однако она сумела выбраться и убежала.

А в прошлом году под Николаевом утонул 12-летний подросток, который рыбачил на запрещенном для купания пляже. Тело нашли спустя несколько часов.