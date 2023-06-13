Уроженец Дружковки (Донецкая область) Михаил Мирошниченко погиб в США, пытаясь спасти тонувших людей.

Об этом сообщает издание "Дружковка на ладони".

Это случилось неподалеку от города Джексонвилль (штат Флорида). По данным местной полиции, вечером 19-летний Михаил пришёл на пляж, где увидел трёх незнакомых людей, которые тонули, и бросился к ним на помощь.

Тонувших удалось спасти, но самого Михаила течением отбросило в океан. Выплыть на мелководье ему не удалось.

Михаил погиб за два дня до своего 20-летия. У него остались родители, а также шесть братьев и сестёр. В Дружковке он учился в общеобразовательной школе №7, занимался лёгкой атлетикой. Знакомые рассказывают, что Михаил был очень добрым и отзывчивым.

Ранее под Николаевом утонул 12-летний подросток.

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