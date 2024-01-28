Сегодня в Стамбуле неизвестные напали на прихожан католического храма во время воскресной службы. Они застрелили одного их верующих и скрылись.

Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Турции.

Нападение произошло в 11:40, в церковь проникли двое вооруженных людей в масках с пистолетом. В результате произошедшей стрельбы один человек погиб.

"Гражданин С. Т., находившийся во время молитвы в церкви Святой Марии в районе Сарьер, подвергся вооруженному нападению со стороны двух человек и, к сожалению, умер", - сказал глава МВД Турции Али Ерликая.

В связи с этим турецкая полиция начала расследование. Мужчин на данный момент не задержали.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "принимаются необходимые меры для скорейшей поимки преступников".

Недавно в Германии террористы из Таджикистана хотели взорвать Кельнский собор во время службы с участием политиков.

А в октябре неизвестный устроил стрельбу в Брюсселе. По данным местных СМИ, он кричал "Аллаху Акбар". Погибли два человека - граждане Швеции, которые были одеты в футболки своей футбольной сборной.