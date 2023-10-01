В турецкой столице Анкаре террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле здания министерства внутренних дел страны.

Об этом сообщил в соцсети X глава МВД Али Ерликая. Кадры теракта публикуют турецкие СМИ.

По словам министра, двое террористов подъехали утром 1 октября к воротам у здания министерства на легковом автомобиле "Рено". Один из них взорвал бомбу и погиб. Второй "был нейтрализован", написал Ерликая. Как правило, отмечают СМИ, использование такой формулировки означает, что нападавшего застрелила полиция.

Во время теракта двое полицейских получили легкие ранения, сообщил глава МВД Турции, не став раскрывать другие подробности.

"Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока последний террорист не будет нейтрализован", — заверил Ерликая.

По данным журналистов, машину преступники угнали у местного ветеринара, предварительно убив владельца выстрелом в голову и выбросив в поле.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в Турции организаций. Власти тоже еще не объявили, кто, по их мнению, стоит за терактом. Турецкая полиция лишь сообщила, что силовики проведут ряд контролируемых взрывов подозрительных пакетов, которые были найдены в различных районах Анкары.

Ранее мы писали, что в столице Сомали Могадишо террорист-смертник подорвал бомбу в кафе.

Также мы рассказывали, как в Турции заминированный автомобиль взорвался в районе остановки общественного транспорта вблизи университетского кампуса, когда рядом проезжал автобус с военными.