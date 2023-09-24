В Сомали взорвался грузовик со смертником, погибли 20 человек
Вчера на контрольно-пропускном пункте в городе Беледуейн в центральной части Сомали взорвался заминированный грузовик со смертником. От взрыва погибли 20 человек.
Об этом сообщает Синьхуа.
Комиссар округа Беледуейн Омар Аласов сообщил, что взрыв произошел около рынка и двух автозаправочных станций, причинив огромные разрушения. На месте происшествия находятся силовики и медицинские бригады, которые оказывают помощь пострадавшим от теракта.
Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.
Беледвейн находится в регионе Хиран в центральной части Сомали, там недавно произошли столкновения между военными и исламистской группировкой "Аль-Шабаб".
Ранее сообщалось, что в Мали разбился транспортный самолёт, который мог принадлежать ЧВК "Вагнер". По данным официальной прессы, причиной падения стали технические неисправности самолёта. На место крушения были отправлены пожарные. Другие подробности не приводятся.
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