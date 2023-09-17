В воскресенье, 17 сентября, в Конго происходит государственный переворот. 79-летний президент Дени Сассу-Нгессо отсутствует в стране, поскольку прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й Генеральной ассамблее ООН. Тем временем армия берет под контроль ключевые объекты столицы Конго.

Об этом сообщает LesNews.

Местные СМИ предполагают, что во главе переворота стоит командующий президентской гвардии Серж Обоа.

Конго граничит с Центрально-Африканской Республикой, которая находится под влиянием РФ. При этом у Конго, в отличие от ЦАР, есть выход к морю.

Тем временем в правительстве Конго сообщения о госперевороте назвали фейком.

Пресс-секретарь руководства страны Тьери Лезен Мунгала сообщил, что в Конго все спокойно.

"Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в столице Конго Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и призываем население спокойно заниматься своими делами", - говорится в сообщении чиновника в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце августа переворот произошел и в Габоне, где военные отменили результаты президентских выборов и распустили властные структуры. Руководство Габона обвинили в "безответственном и непредсказуемом управлении, которое грозит ввергнуть страну в хаос".

А в конце июля в Нигере военные свергли правительство, заблокировав резиденцию президента Базума.

"Все эти страны - бывшие колонии Франции, в которых Париж до последнего времени сохранял большое влияние", - комментирует возникновение горячих точек в Африке Telegram-канал "Политика Страны".