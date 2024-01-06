Террористы хотели на Новый год протаранить Кёльнский собор автомобилем со взрывчаткой, а также устроить теракт в главном соборе Вены.

Об этом пишет немецкий таблоид BILD.

По данным издания, перед Рождеством в Германии задержали 30-летнего террориста Мухаммада Ражаба Б. из Таджикистана, который планировал серию терактов на праздники по всей Европе.

Сообщается, что одна из целей нападения - Кёльнский собор. В храме провели обыск, но взрывчатки не нашли.

BILD пишет, что террористы "Исламского государства в Хорасане" (ответвление ИГИЛ) планировали совершить теракт на "рождественском мероприятии с высокопоставленными политиками".

"В Новый год смертник должен был въехать в Кёльнский собор на автомобиле со взрывчаткой. Одновременно схожую атаку планировалось провести в соборе св. Штефана в центре Вены", - говорится в материале.

Силовики ФРГ обеспокоены тем, что так и не смогли найти взрывчатку, оружие и автомобиль террористов, а также установить их сообщников. А Мухаммад Ражаб успел перед задержанием стереть всю информацию с телефона.

Накануне Нового года в Германии и Австрии были задержаны несколько предполагаемых террористов, которые планировали теракты в Кельне и в Вене. Немецкая пресса также пишет, что террористы из Таджикистана проникают в Германию с территории Украины.

В октябре мы писали, что неизвестный устроил стрельбу в Брюсселе. По данным местных СМИ, он кричал "Аллаху Акбар". Тогда погибли два человека — граждане Швеции, которые были одеты в футболки своей футбольной сборной.

В том же месяце в Анкаре возле здания турецкого МВД взорвался террорист-смертник.