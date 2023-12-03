В Париже мусульманин с ножом напал на людей возле Эйфелевой башни. В результате один человек был убит, еще несколько получили ранения. Перед атакой мужчина кричал "Аллах акбар".

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, пишет Reuters.

По сообщениям, мужчина напал с ножом на пару туристов на набережной Гренель, всего в нескольких метрах от Эйфелевой башни. В результате атаки гражданин Германии умер. После этого напал с молотком на других людей

Преступника задержали на месте происшествия, полицейским пришлось открыть огонь. Подозреваемый, 26-летний гражданин Франции.

Согласно заявлениям французского министра, подозреваемый кричал "Аллах Акбар" и заявил полиции, что он расстроен из-за "столь большого числа мусульман, погибших в Афганистане и Палестине", а также из-за ситуации в секторе Газа.

Ранее этот мужчина был осужден к четырем годам тюремного заключения в 2016 году за планирование другой атаки и находился в списке лиц, разыскиваемых французскими службами безопасности. У него также имелись психические проблемы.

Напомним, осенью в Брюсселе террорист застрелил двух футбольных болельщиков в желто-синем. По данным местных СМИ, он кричал "Аллаху Акбар". Террорист из Брюсселя записал видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ и заявил, что убил "неверных".

Ранее мы писали, что неизвестный открыл стрельбу по прохожим у Цветочных ворот Иерусалима. Ранены двое полицейских, стрелявший убит.