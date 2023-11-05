Мужчина, который взял дочь в заложницы в аэропорту Гамбурга, сдался властям.

Об этом сообщает управление полиции Гамбурга.

По данным правоохранителей, мужчина вышел из машины, выпустил ребенка и не оказывал сопротивления.

"Ситуация с заложниками исчерпана. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчину задержали сотрудники экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребенок не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, накануне аэропорт Гамбурга закрыли после того, как вооруженный мужчина прорвался туда на машине с дочкой, протаранив ограждение. Мужчина произвел несколько выстрелов. Из-за этого сразу шесть авиарейсов были перенаправлены в Ганновер, еще несколько задерживались.

Как выяснилось, напавший мужчина оспаривал у матери право на опеку над ребенком и хотел покинуть страну самолётом Türkish Airlines и улететь в Турцию. А ночью он несколько раз стрелял из машины и бросил два "коктейля Молотова".

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