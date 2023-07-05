В аэропорту Стамбула отец и сын из Израиля попытались остановить самолет, на который опоздали. Для этого они попытались взять самолет, готовившийся ко взлету штурмом.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Мужчины обнаружили, что двери телескопического трапа, которые вели к лайнеру уже закрыты. Однако израильтяне не растерялись и взломали дверь рукава, после чего спрыгнули вниз с высоты трех метров и побежали в направлении откатившегося от трапа самолета. В настоящий момент они ожидают суда.

Впоследствии оба дебошира были задержаны сотрудниками аэропорта и арестованы, на рейс они так и не попали.

Ранее при попытке отобрать телефон в центре Стамбула грабители зарезали россиянина.

Также мы писали, как украинскому болельщику запретили вывешивать национальный флаг на финале Лиги чемпионов в Стамбуле.

Напомним, в мае 2023 года в Турции проходили новые президентские выборы. В первом туре действующий президент страны Реджеп Эрдоган не набрал более 50% голосов и вышел во второй тур со своим главным оппонентом Кемалем Киличдароглу.

28 мая состоялся второй тур, в котором победил Эрдоган, в третий раз став президентом. После этого стало известно, что президент РФ Владимир Путин приедет в Турцию к Эрдогану, однако дата визита еще не назначена.