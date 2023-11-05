В субботу аэропорт Гамбурга закрыли - вооруженный мужчина прорвался туда на машине с дочкой, протаранив ограждение. Об этом сообщает Bild.

Мужчина сделал несколько выстрелов. Сразу шесть рейсов были перенаправлены в Ганновер, еще несколько задерживаются.

В воскресенье в аэропорту Гамбурга продолжалась полицейская операция. Авиагавань закрыта.

Мужчина оспаривает у матери право на опеку над ребенком - и, видимо, хотел покинуть страну самолётом Türkish Airlines и улететь в Турцию. Ночью мужчина несколько раз стрелял из машины и бросил два "коктейля Молотова". Полиция ведет с ним переговоры.

На момент подготовки материала он по-прежнему в машине с дочкой. Автомобиль стоит у самолёта турецкой авиакомпании. Подъездные пути перекрыты, полиция призывает не приезжать в аэропорт.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе террорист застрелил двух футбольных болельщиков в желто-синем.

В Брюсселе арестовали террориста, который расстрелял двух людей вчера вечером. В сети публикуют ролики, на которых, как утверждается, он спокойно ездил всю ночь по городу на скутере с оружием в руках, пока его не смогли поймать.