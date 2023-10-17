Бельгийский террорист Абдеслам Лассуед, который устроил стрельбу в Брюсселе в районе стадиона, был тунисцем и нелегально проживал в стране.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает Associated Press.

В 2019 году ему отказали в предоставлении убежища, добавил министр юстиции.

Полиция о нем знала, он подозревался в причастности к торговле людьми и угрозе государственной безопасности.

Мужчина придерживался радикальных взглядов и планировал выехать за границу для участия в "священной войне".

При этом местная прокуратура не считает, что его нападение на футбольных фанов связано с войной Израиля и ХАМАС.

Сам он называл себя членом ИГИЛ и заявил, что убил "неверных". Погибли два человека.

По последним данным, подозреваемый оказал сопротивление при задержании в кафе, получил огнестрельное ранение в грудь и был госпитализирован.

Напомним, только к утру полиция арестовала террориста.

Теракт произошёл в районе стадиона, где проходил футбольный матч между сборными Бельгии и Швеции в рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2024 года. Стрелок убил двух шведских болельщиков в футболках своей национальной команды.