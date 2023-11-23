В Германии спустя год снова проходит крупная антитеррористическая операция против "граждан Рейха". Это люди, не признающие Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры.

Об этом сообщает DPA.

Обыски проходят у "рейхсбюргеров" в восьми федеральных землях Германии, в создании преступной организации подозреваются 20 человек.

Задействованы около 280 экстренных служб.

По оценке властей ФРГ, в стране проживает около 23 тысяч сторонников этой идеологии.

Напомним, в прошлом году в Германии прошли крупнейшие рейды против "граждан Рейха", планировавших госпереворот.

По данным СМИ, планировавшие переворот в Германии правые экстремисты планировали убийство канцлера Олафа Шольца, а также министра иностранных дел Анналены Бербок. Правоохранители задержали 25 подозреваемых. Среди них "судья, врач, повар, пилот, классический тенор и трое полицейских".

Кроме того, сообщалось, что подозреваемые в попытке госпереворота в ФРГ планировали создать вооруженные группы для "арестов и казней". Они планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей Германии, которым было бы поручено "арестовывать и казнить" людей после государственного переворота.

Также в 2020 году "граждане Рейха" пытались штурмовать Рейхстаг.