Американский журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира.

Издание публикует парадоксальные показатели относительно состояния украинских миллиардеров. По данным Forbes, у трех богатейших людей Украины - Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Петра Порошенко - состояния в 2025 году превысили довоенный уровень 2021 года.

Так, Ахметов (390-е место в мировом рейтинге) за год удвоил свое состояние с 4 млрд долларов до 7,9 млрд. А в довоенном 2021 году у него было 7,6 млрд.

На втором месте Виктор Пинчук, цена его активов выросла с 2 млрд до 3,2 млрд. В 2021 было 2,5 млрд.

Третье место занимает Петр Порошенко (1,8 млрд долл.), который вошел в список впервые с 2021 года, когда у него было 1,6 млрд долл.

В рейтинг попал и Андрей Веревский - бывший народный депутат, агробизнесмен и совладелец "Кернел групп". У него 1,4 млрд долл.

Также в рейтинге фигурируют Вадим Новинский и Константин Жеваго. У них без изменений: по 1,2 млрд долл.

Из рейтинга выбыл сбежавший летом прошлого года из Украины совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов. Его сидящий в СИЗО партнер Игорь Коломойский выбыл из рейтинга годом ранее.

Что касается роста активов других участников списка Forbes в сравнении с довоенным уровнем, наиболее удивительным он выглядит в отношении Ахметова, который с 2022 года потерял два своих крупнейших металлургических завода в Мариуполе, а также значительную часть энергогенерации, уничтоженной российскими обстрелами.

Откуда столь огромный прирост стоимости активов в сравнении даже с довоенным уровнем? Украинский Forbes дает такое пояснение, включив, например, в число факторов роста покупку яхты Luminance стоимостью в 500 млн долларов: "Состояние Ахметова возросло, в частности, благодаря росту выручки предприятий холдингов "Метинвест" и ДТЭК, что повлияло на их рыночную стоимость. Среди других факторов – значительный рост оценки стоимости банка ПУМБ на фоне стабильной работы банковской системы; дооценка денежных сбережений, полученных в качестве дивидендов от подконтрольных бизнесов; спуск на воду 139-метровой яхты Luminance, стоимость которой оценивается в $500 млн. Она, вероятно, принадлежит Ахметову".

Также удивляет рост стоимости активов, по оценке Forbes, Порошенко, после того как против него были введены санкции СНБО, которые предусматривают блокировку активов - как корпоративных прав и ценных бумаг, так и денег на счетах.

Что касается других стран, то за прошедший год в списке Forbes появились 15 новых миллиардеров из России. По числу новичков РФ находится на пятом месте. На первом - США (103 человека), на втором - Германия (37 человек), на третьем - Китай и Гонконг (32), на четвертом - Индия (17 новых миллиардеров).

Самым богатым человеком планеты остался Илон Маск (342 млрд долл., +147 млрд за год).

Напомним, в 2024 году украинцы не попали в обновленный рейтинг богатейших людей планеты от Bloomberg. В списке 500 позиций.