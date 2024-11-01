Украинцы не попали в обновленный рейтинг богатейших людей планеты от Bloomberg. В списке 500 позиций. Американцы занимают 14 из первых 16 позиций.

На первом месте - Илон Маск. Его состояние оценивается в 263 млрд долларов, за год он заработал 33,5 млрд.

На втором - основатель Amazon Джефф Безос (209 млрд, +32,2 млрд).

На третьем - Марк Цукерберг (201 млрд, +72,9 млрд).

Состояние россиян в списке с начала года выросло на $26 млрд. Владимир Потанин ("Интеррос") за год обогатился на 1,1 млрд (32,2 млрд). Владимир Лисин (НЛМК) — 28,8 млрд, +4,8 млрд. Алексей Мордашов ("Северсталь") - 25,6 млрд, +4,7 млрд. Всего в списке девять граждан РФ.

Напомним, в первой десятке нового рейтинга самых богатых людей мира, опубликованной в августе, только один миллиардер не из США.

Ранее Fitch понизило рейтинг Украины до уровня ограниченного дефолта.

Решение связано с истечением 10-дневного льготного периода для платежа по еврооблигациям на 750 млн долларов.

Fitch также понизило рейтинг по данным еврооблигациям до уровня D. Остальные евробонды остаются на уровне С.

Также известно, что из-за войны у Украины образовался самый большой дефицит бюджета в мире.