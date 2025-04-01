Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие в небе Украины беспилотников "Шахед" минувшей ночью.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

"Я не знаю, что и какие главные причины отсутствия "Шахедов" и других дальнобойных дронов. Это могут быть погодные условия, а может быть, то, что мы передали информацию американской стороне о несоблюдении россиянами энергетического перемирия", – заявил президент.

Также Зеленский сказал, что вопроса НАТО в соглашении с США о полезных ископаемых нет и не было.

По его словам, украинская и американская команды юристов сейчас работают над соглашением.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Украина хочет внести пункт о членстве в НАТО в соглашение о недрах и выступил против этого.

А перед этим Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от подписания сделки.

Зачем президент США предложил Зеленскому такую жесткую сделку и каковы будут последствия, мы писали в отдельном материале.

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