Кремль оставляет за собой право выйти из "энергетического перемирия", если Украина якобы не будет придерживаться моратория. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

"РФ оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергетики", - заявил Песков.

Он добавил, что "все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства Украины, нанося удары по энергообъектам РФ".

Песков утверждает, что вооружённые силы РФ выполняют приказ и не наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал очередные обвинения РФ.

"Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнеров", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня "Нафтогаз" заявил о повреждении обстрелом своих газодобывающих мощностей, что нарушает "энергетическое перемирие".

Также сегодня РФ обвинила Украину в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". В СНБО ответили.

"россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", - написал глава ЦПД Андрей Коваленко.

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