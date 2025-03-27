Обсуждаемое соглашение о морском перемирии между Киевом и Москвой не распространяется на корабли военного флота РФ.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе интервью прессе.

"Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", – сказал Тихий.

Напомним, россияне заявляют, что морское перемирие не вступит в силу до тех пор, пока не будут отменены санкции против сельскохозяйственного экспорта.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть запросы Кремля о снятии санкций ради прекращения огня в Чёрном море.

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