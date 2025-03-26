Анализируем итоги 1127-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в Курской области в районе хутора Меловой, оттеснив оттуда украинские войска, свидетельствует карта Deep State.

На границе с Белгородской областью продолжаются атаки ВСУ. Deep State фактически подтвердил наступление украинских сил в районе Демидовки и Поповки. Украинский паблик опубликовал карту с серой зоной на этом участке российской территории.

"На прошлой неделе начали появляться кадры поражений по украинским подразделениям в Демидовке и в ее окрестностях. Враг пытается прорвать границу в Сумской области (возле Басовки и Владимировки), чтобы создать санитарную зону. Соответственно, симметрично действуют и Силы обороны, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага", – так паблик объясняет перенос боевых действий на территорию Белгородской области.

Российские паблики пишут, что украинские части находятся в южной части села Демидовка и пытаются прорваться дальше. Также продолжаются бои за село Поповка, которое практически разрушено.

Также Deep State сообщает, что ВСУ контратаковали к северу от Андреевки под Курахово. При этом вчера россияне продвинулись южнее в направлении Разлива и, по данным российских пабликов, сейчас ведут его штурм.

В Запорожской области ВСУ опровергают потерю Малых Щербаков, о чем накануне заявила Россия.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин говорит, что на ореховском направлении украинские части не потеряли "ни одной позиции". "Это напряженный участок. Враг пытается прорваться в направлении Степового и Лобкового. Малые Щербаки находятся под контролем Сил обороны Украины", - заявил Волошин.

При этом Deep State со вчерашнего дня зафиксировал продвижение РФ на этом участке и заход в Малые Щербаки. Россияне об этом писали еще раньше. На карте Deep State почти все село находится в серой зоне.

Работает ли мортаторий на удары по энергетике?

Вчера и США, и Украина, и Россия опубликовали свои заявления о том, к каким договоренностям пришли на переговорах в Саудовской Аравии. Все подтвердили договоренности о прекращении огня на море и о моратории на удары по энергетике, однако в нюансах и в деталях "показания сторон" расходятся.

Также до сих пор до конца непонятно, работает это перемирие или нет. В заявлении США говорилось, что стороны договорились проработать механизмы запуска прекращения огня на море и остановки ударов по энергетике. Зеленский заявил, что и то, и другое уже начало действовать со вчерашнего дня. А Россия заявила, что, по ее мнению, мораторий на удары по энергетике действует вообще с 18 марта (с момента разговора Трампа с Путиным), а перемирие на море начнет действовать только тогда, когда будут сняты санкции с российского экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Часть этих санкций должен снять Трамп (он сказал, что США будут думать над этим вопросом), часть - ЕС, где уже заявили, что санкции снимать не будут до вывода всех российских войск с территории РФ (но об этом подробнее чуть ниже).

Сегодня "непонятки" продолжились. Традиционно Украина и Россия обвинили друг друга в продолжении ударов по энергетике.

Кроме того, возникло разночтения относительно объектов энергетики, которые подпадают под мораторий.

Вчера вечером Кремль обнародовал, как он заявил, согласованный с США перечень объектов, по которым не должны наноситься удары. В него вошли:

1. Нефтеперерабатывающие предприятия;

2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

4. Атомные электростанции;

5. Дамбы гидроэлектростанций.

Но сегодня Минэнерго Украины заявило, что этот перечень, расходится с тем, что согласовал с американцами Киев. В частности, в списке, который опубликовала Москва, отсутствуют украинские объекты нефте– и газодобычи.

Все это в целом создает у многих наблюдателей ощущение, что реальных договоренностей по факту не достигнуто, соглашения о прекращении огня на море и ударов по энергетике будет похоронено в разногласиях и разночтениях сторон. И по итогу переговорный процесс обернется пшиком, в чем Украина и Россия традиционно обвинят друг друга.

Впрочем, это констатирует с продолжающимися оптимистическими заявлениями Трампа. Который, и вчера, и сегодня заявлял о том, что видит "большой прогресс" в переговорах по мирному урегулированию в Украине.

При этом, правда, Трамп допустил, что Путин тянет время.

"Думаю, Россия хочет, чтобы это закончилось, хотя, возможно, они тянут время. Я поступал так на протяжении многих лет, знаете ли; я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы оставаться в игре, но, может быть, я не хочу этого делать… Я не уверен. Но нет, я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и думаю, на данный момент тоже этого хочет", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Как видим, даже в такой ситуации он прямо Путина не критикует, а относится как бы с пониманием.

На самом деле, несмотря на все разногласия и "непонятки" вокруг договоренностей в Саудовской Аравии, они все ж таки могут иметь большое значение для переговоров о прекращении огня и завершении войны в Украине.

По сути - это репетиция "большого" перемирия. Причем не столько в техническом плане (отработка механизма прекращения огня и контроля за ним), сколько в плане стратегических договоренностей между США и РФ.

Напомним нынешнюю диспозицию. Трамп продвигает следующую формулу мирного урегулирования. Сначала - прекращение огня по линии фронта. Затем - переговоры и заключение мирного договора, который и положит окончательно конец войне.

Украина на такую схему согласилась, поддержав предложение Трампа по 30-дневному полному прекращению огня. При том, что ранее Киев выступал после этого и дал согласие только под давлением США и в обмен на возобновление поставок оружия. А также в расчет на то, что от перемирия откажется Путин.

То есть, теперь, ключевое значение имеет позиция России.

Путин выдвинул условия своего согласия на перемирие (прекращение поставок оружия Украине и прекращение мобилизации). Но скорее всего реально он сможет получить лишь то, что ему может дать Трамп. Расчитывать на то, что условия эти будет выполнять Украина или Евросоюз, не приходится.

Украинские власти, правда, призывают Трампа действовать с Путиным методом кнута, а не пряника. То есть не давать ему в обмен на согласие на перемирие какие-либо поблажки, а угрожать ему новыми санкциями, если он не согласится прекратить огонь. Однако, арсенал "кнутов" у США в отношении РФ сейчас очень ограничен. И к тому же они могут и не дать быстрого эффекта, а, наоборот, привести к резкой эскалации в отношениях Америки и России.

Поэтому Трамп, если ему нужен быстрый результат, может работать только методом "пряника". То есть, в случае согласия Путина на перемирие, что-то ему дать. Что именно? Помимо прекращения военной помощи Украине (которая и так уже постепенно прекращается, так как одобренные при Байдене поставки уже заканчиваются, а новые пакеты не утверждаются), это может быть отмена санкций.

И в этом плане "черноморскую сделку", условием которой Путин ставит отмену части санкций по сельхозэкспорту, можно рассматривать как репетицию более широкой сделки по общему прекращению огня в Украине. Если Трамп действительно снимет хотя бы американские санкции по этому направлению, а РФ в ответ прекратит огонь на Черном море, то, можно сказать, что репетиция прошла успешно, и стороны смогут перейти к согласованию вопроса перемирия. Опять же, в обмен на снятие санкций.

Но пройдет ли эта репетиция успешно?

Сами американцы прямо в отмене санкций не отказали. В заявлении Белого дома говорилось, что США будут работать над возобновлением поставок российского продовольствия и удобрений на мировой рынок. А Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит выдвигаемые РФ условия.

Однако, с учетом того, что реализация сделки "перемирие на море в обмен на снятие сельхозсанкций", как писалось выше, может открыть путь и к более широкому перемирию, саму "черноморскую сделку" уже активно атакует "партия войны" на Западе. И особенно в Британии.

"Сделка, заключенная при посредничестве США впервые за три года войны, сулит Украине ограниченные выгоды и не требует никаких уступок от России", - говорится в статье британской Times.

Россия выиграет гораздо больше, чем Украина, и от прекращения огня на море, и от запрете на удары по энергетическим объектам, пишет газета. Она сообщает, что советник Офиса президента Сергей Лещенко "обвинил Белый дом в том, что он не смог добиться от России никаких уступок в обмен на помощь Москве в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".

"Это будет воспринято как крупная победа президента Путина и может создать прецедент для последующей отмены дальнейших санкций", - анализирует издание, говоря об условиях РФ по отмене санкций против российской сельхозпродукции для начала действия сделки.

Также газета приводит возмущение Лещенко тем, что на Россию в соглашении не налагается запреты на удары по украинским портам. "Россия постоянно атакует порты Одессы и Николаева и об этом в соглашении ничего нет. Никаких ограничений [на удары] в отношении России не вводится", — заявил Лещенко.

"Предварительное и частичное соглашение о прекращении огня, достигнутое вчера переговорщиками США с Россией и Украиной в Эр-Рияде, говорит о том, что именно Владимир Путин разыгрывает свою карту наилучшим образом. В обмен на приостановку боевых действий в Черном море и атаки на энергетические объекты, детали которых еще не согласованы, Россия настаивает на том, чтобы ее освободили от некоторых из самых разрушительных санкций. По-видимому, не проводя практически никаких консультаций со своими европейскими союзниками, Вашингтон должен начать снимать ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из России и двигаться к восстановлению доступа российских банков к SWIFT, международной системе финансовых сообщений. Господин Путин должен быть в восторге", - пишет Times в своей редакционной статье.

Тут нужно отметить, что часть требований РФ по снятию санкций, которые Москва выставила в качестве условий для начала перемирия на море, США сами без европейцев выполнить не смогут. Для подключения российских банков к SWIFT нужно решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить британские страховые компании, которые являются крупнейшими операторами рынка.

Поэтому, вероятно, негативные публикации в британских СМИ имеют целью не допустить, чтоб ЕС и Британия пошли на снятие (или ослабление) санкций, даже если это потребует от них Трамп. Либо, как вариант, подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море в том или ином качестве европейцев и британцев. Что, впрочем, также может привести к срыву договоренностей, так как их придется перезаключать по новой.

Пресс-секретарь Еврокомиссии сегодня уже заявил, что "одним из главных" условий для снятия санкций будет вывод российских войск из Украины, дав понять, что свою часть санкций против российского сельхозэкспорта отменять для прекращений огня на Черном море не будет.

Впрочем, останется ли эта позиция незыблемой и далее, пока непонятно.

Также обращает внимание, что Зеленский и его ближайшее окружение достигнутые соглашения в Саудовской Аравии, в отличие от британцев, не критикует, а наоборот оценивает позитивно.

Хотя, возможно, его позиция может поменяться после сегодняшнего визита в Париж, где он встречается с Макроном - одним из ведущих представителей "партии войны" Запада.

Европа и миротворцы

Впрочем, у "партия войны" в Европе сейчас наметился определенный кризис с идеями.

Если ранее они делали упор на ввод миротворцев в Украину, то теперь, как пишут западные СМИ, от данной идеи они уже отходят.

Об этом еще на прошлой неделе сообщал The Telegraph, говоря о том, что Лондон уже меньше обсуждает ввод непосредственно наземных войск в Украину и больше - морскую и воздушную составляющую, без прямого базирования на территории Украины.

Теперь о том же пишут другие европейские издания. По данным итальянской La Repubblica, сейчас обсуждается план создания двух миротворческих миссий для Украины.

Первая - под эгидой ООН с военными из стран Азии и Южной Америки. К примеру, туда войти страны Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии (Индонезия уже опровергла, что получила запрос на размещение своих миротворцев в Украине). По задумке, они будут контролировать непосредственно линию соприкосновения двух армий.

Вторая миссия - войска западных стран, которые в Украину, впрочем, не войдут, но будут размещены на ее границе с Евросоюзом. В этом случае авторы идеи надеются, что США "будут готовы предоставить поддержку, все логистические и технологические компоненты, необходимые для этих операций", включая, "небесный контроль", радар и спутники (сами США такой готовности не подтверждали).

О том, что Европа отходит от идеи отправки своих войск в Украину, пишет и агентство Reuters со ссылкой на источники. "Они делают шаг назад от наземных войск и пытаются переосмыслить свои действия во что-то более разумное", — сказал европейский дипломат.

Высокопоставленный представитель европейского оборонного ведомства заявил, что, хотя акцент смещается от идеи присутствия европейских войск на местах, "это не означает, что отдельные страны не будут направлять своих солдат в Украину для проведения обучения и другой поддержки".

Причина смены концепции в том, что Франция и Британия столкнулись с "политическими и логистическими ограничениями" при планировании военной миссии. А также с перспективой противодействия их планам со стороны России и США.

"Когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск казалась привлекательной. Но сейчас, учитывая ситуацию на местах и ​​нынешнюю администрацию США, это не очень привлекательно", - сказал другой дипломат.

Исходя из этих публикаций, американцы отказались поддерживать любые форматы введения европейских войск в Украину. В том числе они, видимо, не стали педалировать эту идею на переговорах с Россией. Без чего планировать такую миссию для стран Европы, включая Британию, становится бессмысленно.

Также, как пишут западные СМИ, зреет недовольство среди европейских стран и "ястребиной" линией главы европейской дипломатии Каи Каллас. Как пишет Politico со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников Евросоюза, Каллас подвергается критике со стороны европейских дипломатов.

По данным издания, проблемы Каллас начались в первый же день на должности, когда она приехала в Киев и написала, что "Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну".

Некоторые чиновники ЕС озвучили беспокойство, что Каллас так быстро "почувствовала себя вправе выйти за рамки того, что они считали устоявшимися формулировками".

"Если послушать ее, то создается впечатление, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не соответствует линии ЕС", - заявил изданию еврочиновник.

"Она по-прежнему действует как премьер-министр", - добавил европейский дипломат.

Как пишет Politico, Каллас занимает ястребиную позицию по отношению к РФ и давит на страны ЕС, чтобы они больше помогали Украине. Некоторые "раздражены ее стилем руководства" и "отсутствием консультаций по деликатным вопросам". В частности, Испания и Италия не разделяют ее оценку Москвы как непосредственной угрозы ЕС.

А ее инициатива с выделением Украине 40 миллиардной военной помощи провалилась. Также европейцев раздражают ее заявления после конфликта украинского президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом о том, что "свободному миру нужен новый лидер".

"Большинство стран не хотят обострять отношения с Соединенными Штатами. Сказать, что свободному миру нужен новый лидер, — это просто не то, что большинство лидеров хотели бы высказать", - отметил дипломат.

Перемирие и выборы

Владимир Зеленский сделал знаковое заявление, из которого становится понятно, как в Киеве видят вопрос выборов (на них, по ряду данных, настаивают США в рамках мирного урегулирования).

Украинский президент в интервью журналу Time заявил, чьо пауза между прекращением огня и окончательным миром не должна быть длинной, иначе может упасть моральный дух ВСУ, и в Украине начнутся деструктивные процессы.

"Окно возможностей очень короткое между моментом, когда у нас будет прекращение огня, и моментом, когда мы достигнем соглашения о прекращении войны. Это должен быть очень короткий период. Месяц, два, три, и все. После этого это будет вопрос морального духа в армии. У нас под ружьем 800 000 человек", - сказал украинский президент.

Также он считает, что "заморозка" войны без полноценного мирного соглашения будет губительна для страны.

"Если у нас не будет соглашения о прекращении войны, она превратится в замороженный конфликт. И мы не можем просто продолжать жить в состоянии войны. Нам нужно открыть границы. Нам нужно многое либерализовать. И мы можем это сделать, если подпишем соглашение. Если период между прекращением огня и соглашением будет недолгим, то мы можем увидеть лишь несколько нарушений здесь и там. Это не было бы полным крахом. Но если процесс затянется, то все это развалится. И мы не знаем, чем это закончится", - сказал Зеленский.

Напомним, что, ранее в СМИ обсуждалась американская формула мира, которая состояла из перемирия, выборов президента в Украине и затем подписания долгосрочного мира. Выборы президента могут пройти уже через три месяца после отмены военного положения.

В тоже время, судя со слов Зеленского, он не настроен отменять военное положение после прекращения огня до подписания мирного соглашения.

Однако стоит отметить, что проведение президентских выборов во время военного положения запрещает не Конституция (ее нельзя менять во время войны), а только ряд украинских законов. А их как раз можно поменять простым большинством голосов в Раде.

Напомним, что по данным американских СМИ, представители Трампа уже ведут негласные консультации с рядом украинских парламентариев. Готовит ли Трамп смену власти в Украине, мы анализировали в отдельном материале.