Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.

Об этом американский президент сказал на брифинге.

"Мы добились большого прогресса в украинском вопросе. Мы ведем углубленные переговоры с Россией и Украиной, и они продвигаются гладко. Россия и Украина договорятся о прекращении огня в Черном море", - заявил глава Белого дома.

"Мы рассмотрим российские запросы по снятию санкций", - добавил Трамп.

Он сказал, что США "изучают" все озвученные Россией условия для введения моратория на удары в Черном море.

Напомним, РФ заявляет, что пойдет на прекращение огня на море только в случае, если США снимут санкции с российского экспорта сельхозпродукции.

Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал такое условие Москвы манипуляцией.

О том, что означают итоги переговоров в Саудовской Аравии, мы писали в отдельном материале.

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