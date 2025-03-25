Кремль опубликовал пресс-релиз об основных итогах встречи переговорщиков России и США в Эр-Рияде.

Приводим текст заявления.

1. В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

2. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Примечание:

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

снятия санкционных ограничений с "Россельхозбанка" и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

3. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

4. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.

5. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира.





Таким образом, Кремль подтвердил договоренности о прекращении огня в Черном море, однако с тремя очень важными нюансами.

РФ хочет контролировать идущие в украинские порты корабли на предмет наличия грузов военного назначения. При этом в заявлениях США и Украины по итогам переговоров о таком контроле ничего не говорилось. Россияне заявляют, что прекращение огня на Черном море вступит в силу только после снятия некоторых санкций. В заявлении США об этом условии конкретно не упоминалось. Выражалась лишь готовность содействовать возобновлению российского сельхозэкспорта. В российском заявлении подтверждается договоренность о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 суток. Отметим, что в заявлении США и Украины речь шла о том, что стороны договорились разработать меры по введению такого запрета. Россия же, как видим, исходит из того, что запрет уже действует с 18 марта. То есть с момента разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее мы приводили официальные заявления Белого дома о встречах американских переговорщиков с делегациями РФ и Украины.

Как отметили в Москве, совместное заявление США и России по итогам встречи не было принято из-за "позиции Украины".