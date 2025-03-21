При президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе страна почти перестала участвовать в рабочих группах с Европой по пресечению попыток РФ обойти санкции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Чиновникам пока не ясно, действительно ли США приняли решение сократить свое участие или им просто не хватает людей.

Так, некоторые встречи посещали чиновники ниже ранга с небольшими полномочиями по принятию решений.

"Санкции, введенные против России после вторжения в Украину, становятся основным пунктом напряженности между Вашингтоном и европейскими союзниками Киева, поскольку президент Дональд Трамп настаивает на прекращении конфликта. Президент России Владимир Путин требует отмены торговых ограничений как условия любого прекращения огня, а европейцы ясно дали понять, что они не готовы сделать это", - говорится в статье.

Ранее СМИ также писали о том, что США после прихода Трампа начали сворачивать работу структур, которые занимались борьбой с "российской дезинформацией".

В феврале мы также писали, что Министерство юстиции США прекратило усилия, начатые после вторжения России в Украину в 2022 году, по обеспечению санкций и преследованию олигархов, близких к Кремлю.