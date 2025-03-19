После прихода к власти Дональда Трампа в США начали сворачивать работу ведомств и коллективов, которые занимались борьбой с российской дезинформацией.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В прошлом году Джо Байден приказал создать рабочие группы по противодействию "теневой войне против западных стран". После прихода Трампа большая часть этой работы "зашла в тупик".

"По словам бывших американских чиновников, перед инаугурацией президента Дональда Трампа представители Байдена проинформировали новую администрацию об усилиях и призвали продолжать следить за российской кампанией гибридной войны. Однако с тех пор, как Трамп вступил в должность 20 января, большая часть работы застопорилась",— пишет агентство со ссылкой на 11 действующих и бывших чиновников.

Американский Совет национальной безопасности прекратил проводить регулярные встречи по этой проблематике с европейскими официальными лицами и координацию усилий с другими агентствами, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом.

В прошлом месяце ФБР прекратило попытки противодействовать вмешательству в выборы США со стороны иностранных государств, включая Россию, и отправило в отпуск сотрудников, работавших над этим вопросом в Министерстве внутренней безопасности.

В феврале мы писали, что Министерство юстиции США прекратило усилия, начатые после вторжения России в Украину в 2022 году, по обеспечению санкций и преследованию олигархов, близких к Кремлю. Занимавшаяся этим оперативная группа KleptoCapture переключилась на борьбу с наркокартелями и международными бандами.

Также в феврале министр обороны Пит Хегсет приказал киберкомандованию США отказаться от любого планирования действий против России, включая наступательные цифровые действия.