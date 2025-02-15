"Уволят тысячи". Трамп и Маск затеяли большую чистку в государственных структурах США – Reuters
Новый президент США Дональд Трамп и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск устроили масштабную чистку в государственных структурах Америки.
Об это сообщает информагентство Reuters.
Как пишет издание, Департамент по делам ветеранов США уже лишил рабочих мест более тысячи работников, а Лесная служба готовится уволить 3 400 своих людей.
Перестройка органов власти впервые коснулась Службы сбора налогов и Службы внутренних доходов. Американским посольствам тоже передали готовиться к сокращениям.
Напомним, глава DOGE заявил, что власти США платили Reuters миллионы долларов за социальную инженерию.
"<...> Масштабный социальный обман". Это буквально то, что написано в заказе на покупку!" – написал Маск в своей соцсети.
Ранее Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки".
При этом, по словам соратника Трампа, там работают "сумасшедшие радикальные левые люди, которые разговаривают сами с собой, сжигая при этом 1 млрд долларов в год из денег налогоплательщиков США".