Новый президент США Дональд Трамп и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск устроили масштабную чистку в государственных структурах Америки.

Об это сообщает информагентство Reuters.

Как пишет издание, Департамент по делам ветеранов США уже лишил рабочих мест более тысячи работников, а Лесная служба готовится уволить 3 400 своих людей.

Перестройка органов власти впервые коснулась Службы сбора налогов и Службы внутренних доходов. Американским посольствам тоже передали готовиться к сокращениям.

Напомним, глава DOGE заявил, что власти США платили Reuters миллионы долларов за социальную инженерию.

"<...> Масштабный социальный обман". Это буквально то, что написано в заказе на покупку!" – написал Маск в своей соцсети.

Ранее Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки".

При этом, по словам соратника Трампа, там работают "сумасшедшие радикальные левые люди, которые разговаривают сами с собой, сжигая при этом 1 млрд долларов в год из денег налогоплательщиков США".