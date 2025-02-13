Американский миллиардер и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил, что предыдущие власти США платили крупному медиа агентству Reuters.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Правительство США выплатило агентству Reuters миллионы долларов за "масштабный социальный обман". Это буквально то, что написано в заказе на покупку!" - написал Маск.

Так он прокомментировал пост, в котором говорится, что агентство получило от Пентагона 9 млн долларов на программу "крупномасштабной социальной инженерии".

Средства выделялись министерством обороны США в период с 2018 по 2022 год по статье расходов "киберзащита".

Ранее Маск обвинил предыдущие власти США в масштабном финансировании крупных западных медиа из бюджетных средств.

По мнению трампистов, эти деньги использовались для продвижения интересов Демократической партии США на данных медийных площадках.

Напомним, Министерство государственной эффективности США, возглавляемое Маском, остановило выделение средств ряду американских изданий, финансировавшихся грантовым агентством USAID.