Американский предприниматель и руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск высмеял "независимые медиа" в Украине, которые лишились американских грантов.

Публикация появилась на его странице в социальной сети X.

Маск опубликовал заголовок статьи Washington Post, в которой говорится, что "Независимые СМИ в России и Украине лишаются финансирования из-за заморозки USAID".

Репост он сопроводил фразой "независимые медиа", демонстративно взяв ее в кавычки.

Ранее глава Института массовой информации заявила, что в Украине приблизительно 90% медиа финансировались через USAID.

В целом по миру через Агентство получали средства более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "медийных" некоммерческих неправительственных организаций. В том числе и ведущие американские СМИ.

Напомним, USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения президента США Дональда Трампа начать аудит на 90 дней. По данным народного депутата Марьяна Заблоцкого, в Украине действует 112 проектов USAID, а их финансирование достигает в общем 7 миллиардов долларов.