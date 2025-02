Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало сотни изданий и их сотрудников. В частности, деньги от него получали девять из десяти украинских медиа, а два года назад - в общей сложности более 6200 журналистов из 707 СМИ и 239 медийных некоммерческих организаций.

Об этом сообщает WikiLeaks в Х со ссылкой на удаленный отчет агентства.

Также аккаунт WikiLeaks опубликовал ссылку на материал "Репортеров без границ", посвященный деятельности агентства в области медиа.

"Программы USAID поддерживали независимые СМИ в более чем 30 странах, и сложно оценить всю степень вреда, нанесенного мировым СМИ (вследствие закрытия агентства - Ред.). Согласно информационному бюллетеню USAID, который был удален, в 2023 году агентство профинансировало обучение и поддержку 6200 журналистов, оказало помощь 707 негосударственным новостным агентствам и поддержало 279 организаций гражданского общества в секторе СМИ, занимающихся укреплением независимых медиа. Бюджет иностранной помощи на 2025 год составил 268 376 000 долларов, выделенных Конгрессом на поддержку "независимых СМИ и свободного потока информации", - сказано в материале.

Как пишут "Репортеры без границ", во всем мире средствам массовой информации и организациям пришлось в одночасье приостановить часть своей деятельности.

В Украине, где 9 из 10 СМИ зависят от субсидий, а USAID является основным донором, несколько местных изданий уже объявили о приостановке деятельности и ищут альтернативные решения, также сказано в статье.

"В "Следствие.Инфо" затронуто 80% нашего бюджета", — сказала генеральный директор и соучредитель этого расследовательского СМИ из Киева Анна Бабинец.

Мы уже сообщали, что USAID финансировало 90% украинских медиа.

А сегодня выяснилось, что агентство выделяло деньги ведущим западным медиа, включая Associated Press и The New York Times.