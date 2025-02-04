В Украине 90% сотрудников средств массовой информации ожидают очень негативные последствия для работы медиа из-за прекращения раздачи грантов Агентством США по международному развитию (USAID).

Об этом свидетельствует опрос Института массовой информации (эта организация сама работает на гранты).

59,2% опрошенных заявили, что ожидают "катастрофические последствия" - закрытие или существенное сокращение работы многих "независимых медиа". Еще 30% ожидают "значительное негативное влияние, но верят в возможность поиска новых решений для поддержки медиа".

Только 4,2% опрошенных заявили, что влияние будет минимальным и они продолжат работать, как и работали.

Не получали никаких грантов от американских организаций всего 15,8% опрошенных. Самый большой процент опрошенных (35%) получали более 75% финансирования за счет грантов. Остальные получали в меньшей мере.

Ранее в Институте массовой информации заявили, что приблизительно 90% украинских изданий после начала полномасштабной войны стали зависеть от американских грантов.

Как мы писали, организация финансировала в Украине сотни программ и СМИ на общую сумму в 7 миллиардов долларов.

Напомним, USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения Дональда Трампа начать аудит на 90 дней.

Накануне в Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID. Перед этим Дональд Трамп объявил о запланированных отставках в руководстве USAID и заявил, что этим агентством "управляет кучка радикалов-сумасшедших".