USAID выделяло десятки миллионов долларов Минцифре, в том числе на "Дию" - Forbes
Министерство цифровой трансформации Украины получало средства от Агентства США по международному развитию (USAID). Они тратились на приложение госуслуг "Дия", программы "еАкциз", "еБронирование", "еВосстановление", стратегию регулирования искусственного интеллекта и другие проекты.
Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на отчеты о международной помощи.
Всего USAID финансировало как минимум 30 сервисов и продуктов, администрируемых Минцифрой.
Например, к 2023 году ведомство получило 40,5 миллиона долларов на программу "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах (TAPAS)". Часть этих средств пошла на "Дию".
Всего по состоянию на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах Минцифры достигала 64%.
При этом источник в Минцифры заявил, что из-за закрытия агентства "катастрофы не будет", а ведомство уже ищет других спонсоров. К тому же оно получает деньги из других источников: от Еверосоюза, Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития (SIDA).
Ранее мы сообщали, что через USAID финансировались образовательные программы с участием пса Патрона и "Фундация DEJURE", которая контролировала украинские суды в интересах Демократической партии США.
Также СМИ писали, что общественная организация "Движение "Чесно" дискредитировало своих оппонентов и пыталось влиять на суды, используя иностранные гранты.