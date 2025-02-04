Министерство цифровой трансформации Украины получало средства от Агентства США по международному развитию (USAID). Они тратились на приложение госуслуг "Дия", программы "еАкциз", "еБронирование", "еВосстановление", стратегию регулирования искусственного интеллекта и другие проекты.

Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на отчеты о международной помощи.

Всего USAID финансировало как минимум 30 сервисов и продуктов, администрируемых Минцифрой.

Например, к 2023 году ведомство получило 40,5 миллиона долларов на программу "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах (TAPAS)". Часть этих средств пошла на "Дию".

Всего по состоянию на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах Минцифры достигала 64%.

При этом источник в Минцифры заявил, что из-за закрытия агентства "катастрофы не будет", а ведомство уже ищет других спонсоров. К тому же оно получает деньги из других источников: от Еверосоюза, Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития (SIDA).

Ранее мы сообщали, что через USAID финансировались образовательные программы с участием пса Патрона и "Фундация DEJURE", которая контролировала украинские суды в интересах Демократической партии США.

Также СМИ писали, что общественная организация "Движение "Чесно" дискредитировало своих оппонентов и пыталось влиять на суды, используя иностранные гранты.