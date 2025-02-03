Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), которая находится в Вашингтоне в здании Рональда Рейгана, закрыта решением новой администрации.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Со штаб-квартиры USAID сняли табличку ведомства.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит бизнесмен Илон Маск, взял под контроль все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году USAID распоряжалось средствами на сумму около 40 миллиардов долларов.

Накануне Дональд Трамп объявил о запланированных отставках в руководстве USAID и заявил, что этим агентством "управляет кучка радикалов-сумасшедших".

Между тем сенатор от республиканцев Джони Эрнст заявила об угрозах со стороны агентства при попытке выяснить, на что конкретно оно тратит деньги в Украине. Об этом она сообщила во время беседы, в которой приняли участие бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами, ее коллега, сенатор-республиканец Майк Ли, а также Маск.

"Они собирались поддержать гуманитарную деятельность в Украине, так что я хотела знать точно, как именно эти доллары будут потрачены. Мы получили все виды угроз от USAID", - сказала Эрнст.

"Возмутительно, что организация, финансируемая налогоплательщиками, угрожает сенатору США, который просто пытается выяснить, правильно ли расходуются деньги американских налогоплательщиков, а не мошенническим путем", - прокомментировал ее слова Маск.

Уже вчера перестал открываться и официальный сайт агентства USAID.

Как мы писали, организация финансировала в Украине сотни программ и СМИ на общую сумму в 7 миллиардов долларов.