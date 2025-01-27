Агентство США по международному развитию USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине после решения Дональда Трампа начать аудит на 90 дней.

Эту информацию подтвердили "Суспильному" в пресс-службе агентства.

Один из крупнейших получателей средств USAID, частная девелоперская фирма из США Chemonics International также получила сообщение о приостановке всех ее проектов.

Такие уведомления в настоящее время получают и другие организации и органы власти. В частности, о закрытии линии поддержки ветеранов и хаба в Виннице уже рассказала в Фейсбуке соучредитель Veteran Hub Ивона Костина. Она обратилась к бизнесу с просьбой поддержать эти проекты. Также массово останавливаются проекты в прифронтовых регионах. В одном только Николаеве закрыли десятки пунктов, которые занимались энергетической независимостью и безопасностью.

Подробнее о том, что финансирует в Украине USAID, мы писали в материале 21 января.

В украинской прессе вчера уже появилось подтверждение того, что USAID в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них в рамках остановки программ помощи по линии Государственного департамента.

А Financial Times писала, что в Киеве ряд организаций, которые финансируются США, начали получать распоряжения о прекращении работ.