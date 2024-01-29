В Украину приехали три генеральных инспектора: от Минобороны США, Госдепартамента и USAID.

Об этом сообщила американский посол Бриджет Бринк.

"Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США," - пишет Бринк.

Напомним, что недавно, 12 января, с Владимиром Зеленским встречалась спецпредставитель США Прицкер, в задачи которой входит надзор за оказываемой Украине помощью.

СМИ тогда писали, что спецпредставитель президента США в беседе с Зеленским намекала, что помощь может прекратиться.

Также мы писали о том, что инспектор Пентагона возглавил группу надзора над поставками американской военной помощи Украине.

Война в Украине идет уже 705-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.