Евросоюз начал проверку поставок оружия европейскими странами Украине с начала вторжения РФ.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Проводит ее европейская дипломатическая служба EEAS. Она намерена представить свои выводы странам уже к 1 февраля.

Аудит будет опираться на материалы, представленные самими странами. Некоторые уже начали оказывать сопротивление, не желая предоставлять полные данные.

Данное расследование началось после жалоб, что некоторые страны не отправили Украине столько оружия, сколько могли бы. В частности, об этом недавно говорил канцлер Германии Олаф Шольц.

На прошлой неделе сообщалось, что Германия ни разу не проверяла, как немецкое оружие используется в Украине.

Ранее мы писали, что Пентагон выпустил доклад, в котором заявляется, что военная помощь Украине плохо отслеживалась и контролировалась.

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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