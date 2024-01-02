Кулеба призвал Запад ускорить поставку систем ПВО и боеприпасов в Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов в Украину в ответ на утренний массированный обстрел.
Об этом он сообщил в соцсети Х.
Пять шагов, которые глава МИД предлагает предпринять прямо сейчас:
- Ускорить поставки в Украину дополнительных систем ПВО и боеприпасов;
- Обеспечить Украину боевыми дронами всех типов;
- Обеспечить Украину ракетами дальнего радиуса действия более 300 км;
- Одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;
- Изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.
Напомним, что сегодня во время массированной атаки РФ по Украине сбиты были 70 ракет, из них почти 60 - в районе Киева.
Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.
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