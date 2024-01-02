Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов в Украину в ответ на утренний массированный обстрел.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Пять шагов, которые глава МИД предлагает предпринять прямо сейчас:

Ускорить поставки в Украину дополнительных систем ПВО и боеприпасов;

Обеспечить Украину боевыми дронами всех типов;

Обеспечить Украину ракетами дальнего радиуса действия более 300 км;

Одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

Изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

Напомним, что сегодня во время массированной атаки РФ по Украине сбиты были 70 ракет, из них почти 60 - в районе Киева.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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