Польша во время утренней атаки рф по Украине поднимала в небо две пары истребителей F-16.

Об этом сообщает польская армия.

Сообщается, что это было сделано для безопасности Польши.

"С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников", – заявили в командовании.

Также добавили, что шумовой эффект, который слышали граждане Польши - это поднятие авиации в небо.

"Предупреждаем, что деятельность польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве может быть связана с повышенным уровнем шума, особенно в восточной части страны", – говорится в сообщении.

В воздух взлетали пары истребителей дислоцированных на базах в Ласках, а около 6.15 утра – пара с базы в Кшесинах.

Напомним, что во время предыдущей атаки по Украине 29 декабря одна российская ракета залетала в воздушное пространство Польши. Ее так и не нашли. Предварительная версия - российская ракета залетала на 40 км в небо Польши на три минуты, а затем вернулась в Украину. В небо тогда также поднимали F-16.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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