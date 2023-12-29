В воздушное пространство Польши со стороны Украины сегодня утром залетел неопознанный воздушный объект.

Об этом сообщили в соцсетях польские военные.

За объектом наблюдали по радарам вплоть до потери сигнала.

"В утренние часы неопознанный воздушный объект вошёл в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до момента потери сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - сказано в сообщении польского Минобороны.

Вскоре в СМИ появились первые подробности прилета воздушного объекта.

"Мы получили информацию о том, что неопознанный объект появился на радаре возле Грубешува, а затем исчез. У нас нет подтверждения того, что он упал на территории нашего воеводства", — сказал журналистам люблинский воевода Кшиштоф Коморский.

Как уточнил один из польских телеканалов, речь идёт о ракете, которую видели над городом Вожучин-Цукровня Томашувского повята. Летающий объект, движущийся на огромной скорости, заметили и жители гмины Долгобычув Люблинского воеводства. Это район Пшеводово, где в ноябре 2023 года уже падала украинская ракета, убив двух граждан Польши.

"Очевидцы сообщили, что слышали сильный шум и свист. Объект двигался на запад. В районе Замости мобилизованы значительные силы, идёт поиск фрагментов объекта", — пишут СМИ.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения воздушного пространства неопознанным объектом.

В ноябре прошлого года мы писали о падении ракеты в районе польского Пшеводува.

В минувшем сентябре министр юстиции Польши заявил, что ракета была украинской.