В пятницу, 29 декабря, в Запорожье в результате массированного ракетного удара рф 10 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Под завалами одного из зданий остаются люди.

В сети публикуют видео последствий прилета по Запорожью.

Позже в ОВА сообщили, что в Запорожье одна погибшая после прилетов и 10 пострадавших, сообщает ОВА. Под обстрелами находились предприятия.

Одна из ракет упала в открытой местности, вторая - разрушила частный дом. Одна была сбита в пригороде.

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки. Под завалами еще могут быть люди.

Напомним, что в Киеве уже пять пострадавших от ракетного удара, три человека могут находиться под завалами.

В Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Во Львове один человек погиб и трое ранены в результате ракетной атаки.

А в Днепре сообщают о пожарах в торговом центре и роддоме из-за утренней ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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