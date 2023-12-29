В Запорожье после массированной атаки 10 пострадавших. Видео последствий
В пятницу, 29 декабря, в Запорожье в результате массированного ракетного удара рф 10 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Под завалами одного из зданий остаются люди.
В сети публикуют видео последствий прилета по Запорожью.
Позже в ОВА сообщили, что в Запорожье одна погибшая после прилетов и 10 пострадавших, сообщает ОВА. Под обстрелами находились предприятия.
Одна из ракет упала в открытой местности, вторая - разрушила частный дом. Одна была сбита в пригороде.
Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки. Под завалами еще могут быть люди.
Напомним, что в Киеве уже пять пострадавших от ракетного удара, три человека могут находиться под завалами.
В Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".
Во Львове один человек погиб и трое ранены в результате ракетной атаки.
А в Днепре сообщают о пожарах в торговом центре и роддоме из-за утренней ракетной атаки.
Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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